Тольяттинец поссорился с мужчиной в магазине и забил его до смерти

Прокуратура Ставропольского района Самарской области отправила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжких травм, повлекших смерть.

По версии следствия, мужчина в магазине в Ставропольском районе поссорился с другим посетителем и потребовал поехать с ним в лесной массив. Уже в лесу он избил оппонента палкой с металлической насадкой. От полученных пострадавший скончался.