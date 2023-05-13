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По факту гибели в ДТП двух детей и трех взрослых в Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело Пять человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области Три человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем под Самарой Женщина попала под машину напротив Кировского рынка в Самаре Два человека пострадали при ДТП с тремя машинами в Тольятти

ДТП Происшествия

По факту гибели в ДТП двух детей и трех взрослых в Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 мая, в связи с ДТП, в котором погибли пять человек, Большеглушицким межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что 12 мая примерно в 17:00 в Большеглушицком районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, в результате ДТП погибли все пассажиры и водитель легкового автомобиля. Среди погибших двое детей. Водитель грузовой машины доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

На место происшествия выезжали сотрудники Большеглушицком межрайонного следственного отдела СК РФ. Осмотр места происшествия проведен с участим следователя-криминалиста СУ СК РФ по Самарской области следственного управления, а так же и. о. руководителя и следователя и территориального следственного отдела.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, во главе с руководителем УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым. На место ДТП выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и руководители территориального ОВД.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, участником ДТП был водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, который, как предварительно установлено полицейскими, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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