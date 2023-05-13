По факту гибели в ДТП двух детей и трех взрослых в Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело

В пятницу, 12 мая, в связи с ДТП, в котором погибли пять человек, Большеглушицким межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что 12 мая примерно в 17:00 в Большеглушицком районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, в результате ДТП погибли все пассажиры и водитель легкового автомобиля. Среди погибших двое детей. Водитель грузовой машины доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.
На место происшествия выезжали сотрудники Большеглушицком межрайонного следственного отдела СК РФ. Осмотр места происшествия проведен с участим следователя-криминалиста СУ СК РФ по Самарской области следственного управления, а так же и. о. руководителя и следователя и территориального следственного отдела.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, во главе с руководителем УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым. На место ДТП выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и руководители территориального ОВД.
Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, участником ДТП был водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, который, как предварительно установлено полицейскими, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!