По факту гибели в ДТП двух детей и трех взрослых в Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело

В пятницу, 12 мая, в связи с ДТП, в котором погибли пять человек, Большеглушицким межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что 12 мая примерно в 17:00 в Большеглушицком районе произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, в результате ДТП погибли все пассажиры и водитель легкового автомобиля. Среди погибших двое детей. Водитель грузовой машины доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

На место происшествия выезжали сотрудники Большеглушицком межрайонного следственного отдела СК РФ. Осмотр места происшествия проведен с участим следователя-криминалиста СУ СК РФ по Самарской области следственного управления, а так же и. о. руководителя и следователя и территориального следственного отдела.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, во главе с руководителем УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым. На место ДТП выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и руководители территориального ОВД.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, участником ДТП был водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, который, как предварительно установлено полицейскими, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.