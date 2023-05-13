В Самаре полицейские задержали местного жителя, находившегося в федеральном розыске

При проверке документов водителя госавтоинспекторы установили, что мужчина скрывается от правоохранительных органов Республики Армения.

Находившиеся на Красноглинском шоссе областного центра инспекторы ДПС 1 роты 1 батальона ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре в потоке машин обратили внимание на автомобиль Лада 217220 с сильно затемненными стеклами и остановили его для проверки документов.

В ходе административной процедуры полицейские установили, что показатели тонировочной пленки на стеклах транспортного средства не соответствуют ГОСТу технического регламента. За управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в соответствии со ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ, правонарушителю полицейские вынесли постановление о назначении административного штрафа в размере 500 рублей.

При проверке по учетам госавтоинспекторы установили, что 22-летний водитель находится в федеральном розыске - скрывается от правоохранительных органов республики Армения.

Задержанного доставили в отдел полиции и передали информацию инициатору розыска. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.