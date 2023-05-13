При проверке документов водителя госавтоинспекторы установили, что мужчина скрывается от правоохранительных органов Республики Армения.
Находившиеся на Красноглинском шоссе областного центра инспекторы ДПС 1 роты 1 батальона ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре в потоке машин обратили внимание на автомобиль Лада 217220 с сильно затемненными стеклами и остановили его для проверки документов.
В ходе административной процедуры полицейские установили, что показатели тонировочной пленки на стеклах транспортного средства не соответствуют ГОСТу технического регламента. За управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в соответствии со ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ, правонарушителю полицейские вынесли постановление о назначении административного штрафа в размере 500 рублей.
При проверке по учетам госавтоинспекторы установили, что 22-летний водитель находится в федеральном розыске - скрывается от правоохранительных органов республики Армения.
Задержанного доставили в отдел полиции и передали информацию инициатору розыска. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063