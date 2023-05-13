16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинель-Черкассах два пьяных парня угнали автомобиль, чтобы покататься В Самаре полицейские задержали местного жителя, находившегося в федеральном розыске Руководителя подрядчика по благоустройству дворов в Самаре обвиняют в мошенничестве Водителя Porshe Panamera, таранившего машину ГИБДД, отправили под домашний арест в Тольятти Александр Хинштейн рассказал о попытке подкупа в связи со скандалом вокруг Александра Ефанова

Преступления Происшествия

В Самаре полицейские задержали местного жителя, находившегося в федеральном розыске

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При проверке документов водителя госавтоинспекторы установили, что мужчина скрывается от правоохранительных органов Республики Армения.

Находившиеся на Красноглинском шоссе областного центра инспекторы ДПС 1 роты 1 батальона ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре в потоке машин обратили внимание на автомобиль Лада 217220 с сильно затемненными стеклами и остановили его для проверки документов.

В ходе административной процедуры полицейские установили, что показатели тонировочной пленки на стеклах транспортного средства не соответствуют ГОСТу технического регламента. За управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, в соответствии со ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ, правонарушителю полицейские вынесли постановление о назначении административного штрафа в размере 500 рублей.

При проверке по учетам госавтоинспекторы установили, что 22-летний водитель находится в федеральном розыске - скрывается от правоохранительных органов республики Армения.

Задержанного доставили в отдел полиции и передали информацию инициатору розыска. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4