В Кинель-Черкассах два пьяных парня угнали автомобиль, чтобы покататься

Сотрудники ОМВД России по Кинель-Черкасскому району задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Местные жители пояснили сотрудникам полиции, что увидев ключи в замке зажигания, решили прокатиться на чужой машине.

Утром 1 мая текущего года в дежурную часть отдела полиции обратилась 46-летняя жительница села Кинель-Черкассы Самарской области, которая сообщила, что у нее похитили автомобиль.

Сотрудник дежурной части уточнил у женщины модель, цвет, регистрационный номер и ориентировал на розыск ВАЗ-21102 личный состав отдела полиции.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и возможных очевидцев, изучили видео с камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших магазинах, изъяли документы на авто.

Потерпевшая рассказала, что накануне днем припарковала возле своего частного дома незапертый автомобиль, оставив в замке зажигания ключи. Утром женщина обнаружила, что его нет и обратилась в полицию за помощью.

Оперуполномоченные уголовного розыска методом объезда проверяли близлежащие дворы, осматривали места отстоя автотранспорта. На одной из улиц села, возле автобусной остановки, полицейские заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым.

Сотрудникам полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий поступила информация, что к хищению причастны два местных жителя: ранее судимый за угон 22-летний парень и его 20-летний друг, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся.

Установив место их возможного нахождения, полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции.

Молодые люди пояснили, что во время распития спиртных напитков им "захотелось приключений". В 3 часа ночи, выбрав автомобиль, они оттолкнули его недалеко от дома, где он был припаркован, завели найденным ключом и некоторое время катались по селу, потом бросили и разошлись по домам. В содеянном задержанные раскаялись и выразили готовность сотрудничать со следствием.

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п., а ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

На время предварительного расследования злоумышленники обязаны подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Транспортное средство возвращено законной владелице.