Ночью в Тольятти загорелся автобус

В пятницу, 12 мая, примерно в 23:11 на ул. Громовой, 51 в Комсомольском районе Тольятти загорелся автобус "Волгабус". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение выезжали восемь человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 23:30.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Судя по карте Тольятти, на ул. Громовой, 51 в Комсомольском районе Тольятти находится пассажирское автотранспортное предприятие МП ТПАТП № 3.