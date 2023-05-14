В Богатом задержали телефонного мошенника, обокравшего 87-летнюю женщину

В апреле текущего года в МО МВД России "Борский" за помощью обратилась 87-летняя жительница села Богатое, которая стала жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленник обманул пенсионерку по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сестра стала виновником дорожно-транспортного происшествия.

Далее звонивший пояснил, что нужны деньги якобы для "решения вопроса" с не возбуждением уголовного дела. В ходе разговора собеседник убедил пенсионерку положить деньги в сумку и передать курьеру.

Поверив, женщина передала молодому человеку, который пришел к ней домой, 300 тысяч рублей. Только после этого она решила позвонить сестре, которая убедила ее, что с ней все в порядке и в ДТП она не попадала.

Сотрудники уголовного розыска выяснили у пенсионерки приметы молодого человека, который приходил к ней за деньгами, изъяли и просмотрели записи с камеры домофона, на которую попал злоумышленник. Полицейские составили ориентировку с описанием примет подозреваемого и распространили среди личного состава территориальных ОВД.

Спустя три дня в ходе оперативно-разыскных мероприятия оперативники задержали предполагаемого злоумышленника - молодого человека 2003 года рождения и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый житель Кинель-Черкасского района пояснил, что первый раз участвовал в противоправной деятельности за определенный процент, выполнил функцию курьера, получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.