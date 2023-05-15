Тело мужчины найдено при тушении пожара в частном доме в Самаре

В воскресенье, 14 мая, примерно в 23:42 произошел пожар в доме №36 на ул. Высоковольтная в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на общей площади 120 кв. метров.

На борьбу с огнем были направлены 38 человек и девять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 2:41 15 мая.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 87-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также же выясняется причина пожара.