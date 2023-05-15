16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке "Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране три тонны мусора ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем

Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот передал оборудование Тольяттинскому электротехническому техникуму

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках благотворительной деятельности ТОАЗ оказал поддержку Тольяттинскому электротехническому техникуму, обеспечив учебные классы компьютерами и электротехническим оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Предприятие и образовательное учреждение связывает многолетнее сотрудничество. Ведущий техникум Самарской области — участник профориентационной программы ТОАЗа "Школа — ССУЗ/ВУЗ — Предприятие". Техникум готовит высококвалифицированных специалистов технических специальностей на базе 9 и 11 классов. Студенты ТЭТ — электрики, энергетики и электромонтеры проходят стажировку на промплощадке ТОАЗа, а лучшие из них получают предложения о трудоустройстве.

Оснащение учебных классов специализированным оборудованием станет отличной материальной базой для проведения практических занятий. ТОАЗ передал учебному заведению компьютеры, принтеры, вольтметры, амперметры, поверочную установку и другой инвентарь. Техника и измерительные приборы помогут студентам проводить прикладные исследования и более углубленно изучать точные науки.

"Тольяттиазот последовательно развивает программу непрерывного обучения, и техникум не первый год выступает нашим партнером в ее реализации, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Мы стараемся оперативно откликаться на проекты и предложения руководителей образовательных учреждений и оказывать помощь в повышении качества образовательного процесса, акцентируя внимание на практической направленности занятий. Надеемся, что дополнительное оснащение классов позволит техникуму еще более качественно готовить мотивированных специалистов для крупнейшего предприятия региона".

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4