Тольяттиазот передал оборудование Тольяттинскому электротехническому техникуму

В рамках благотворительной деятельности ТОАЗ оказал поддержку Тольяттинскому электротехническому техникуму, обеспечив учебные классы компьютерами и электротехническим оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Предприятие и образовательное учреждение связывает многолетнее сотрудничество. Ведущий техникум Самарской области — участник профориентационной программы ТОАЗа "Школа — ССУЗ/ВУЗ — Предприятие". Техникум готовит высококвалифицированных специалистов технических специальностей на базе 9 и 11 классов. Студенты ТЭТ — электрики, энергетики и электромонтеры проходят стажировку на промплощадке ТОАЗа, а лучшие из них получают предложения о трудоустройстве.
Оснащение учебных классов специализированным оборудованием станет отличной материальной базой для проведения практических занятий. ТОАЗ передал учебному заведению компьютеры, принтеры, вольтметры, амперметры, поверочную установку и другой инвентарь. Техника и измерительные приборы помогут студентам проводить прикладные исследования и более углубленно изучать точные науки.
"Тольяттиазот последовательно развивает программу непрерывного обучения, и техникум не первый год выступает нашим партнером в ее реализации, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Мы стараемся оперативно откликаться на проекты и предложения руководителей образовательных учреждений и оказывать помощь в повышении качества образовательного процесса, акцентируя внимание на практической направленности занятий. Надеемся, что дополнительное оснащение классов позволит техникуму еще более качественно готовить мотивированных специалистов для крупнейшего предприятия региона".
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