Две иномарки горели на ул. Сергея Лазо в Самаре

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В понедельник, 15 мая, в 3:54, загорелись машины в районе дома № 15 на ул. Сергея Лазо в п. Управленческий в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.