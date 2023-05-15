Виноват метадон: в прошлом году от наркотиков в Самарской области скончалось 97 человек

Уровень смертности, вызванный передозировкой запрещенными веществами, продолжает оставаться высоким — только от метадона в прошлом году в губернии скончалось 47 человек, всего по вине наркотиков ушли в мир иной 97 самарцев.

Цифры стали известны из распоряжения областного правительства о ходе реализации в 2022 году госпрограммы "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения Самарской области", опубликованного 12 мая.

Стратегический показатель "Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков", снижение значения которого свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере, был исполнен за прошлый год только на 88,2%.

Несмотря на зафиксированное в прошлом году в Самарской области снижение на 23,7% (с 404 до 308 случаев) общего числа зарегистрированных отравлений наркотическими средствами и на 25,9% (со 131 до 97) — числа летальных исходов, уровень смертности, вызванный передозировкой запрещенными веществами, в регионе по-прежнему остается высоким (2022 — 31,5%, 2021 — 32,4%).

Это обусловлено продолжающейся трансформацией наркорынка и увеличением доли находящихся в незаконном обороте синтетических наркотиков, в первую очередь метадона, от употребления которого в 2022 году скончались 47 человек (2021 год — 72), говорится в документе.

Напомним, что тенденцию в сторону увеличения потребления синтетических веществ на территории региона, а также связанную с этим смертность, специалисты отмечают уже не первый год.