Виноват метадон: в прошлом году от наркотиков в Самарской области скончалось 97 человек

Уровень смертности, вызванный передозировкой запрещенными веществами, продолжает оставаться высоким — только от метадона в прошлом году в губернии скончалось 47 человек, всего по вине наркотиков ушли в мир иной 97 самарцев.
Цифры стали известны из распоряжения областного правительства о ходе реализации в 2022 году госпрограммы "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения Самарской области", опубликованного 12 мая.
Стратегический показатель "Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков", снижение значения которого свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере, был исполнен за прошлый год только на 88,2%.
Несмотря на зафиксированное в прошлом году в Самарской области снижение на 23,7% (с 404 до 308 случаев) общего числа зарегистрированных отравлений наркотическими средствами и на 25,9% (со 131 до 97) — числа летальных исходов, уровень смертности, вызванный передозировкой запрещенными веществами, в регионе по-прежнему остается высоким (2022 — 31,5%, 2021 — 32,4%).
Это обусловлено продолжающейся трансформацией наркорынка и увеличением доли находящихся в незаконном обороте синтетических наркотиков, в первую очередь метадона, от употребления которого в 2022 году скончались 47 человек (2021 год — 72), говорится в документе.
Напомним, что тенденцию в сторону увеличения потребления синтетических веществ на территории региона, а также связанную с этим смертность, специалисты отмечают уже не первый год.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров