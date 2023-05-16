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Преступления Происшествия

В Самаре пенсионерка хотела помочь дочери и лишилась 700 тыс. рублей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 74-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег, пытаясь помочь дочери, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Вечером пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП и для "решения" вопроса пенсионерке необходимо перевести 700 тыс. руб. на банковский счет. Женщина, выполнив указание оппонента, позвонила ему для уточнения результата, но телефон был отключен. После чего пострадавшая позвонила дочери, которая не подтвердила слова злоумышленника. Пенсионерка поняла,  что стала жертвой мошенников. За помощью она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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