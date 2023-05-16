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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" запускает новый сервис для абонентов

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" запускают новый сервис для абонентов, которые оплачивают холодную воду по индивидуальным приборам учёта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Часто обязательную поверку счетчика забывают сделать вовремя — особенно летом, когда люди уезжают на дачу, в отпуск и оставляют бытовые заботы на осень. Теперь о сроках напомнит электронный помощник. Суть нового сервиса в том, что абонентам, у которых заканчивается межповерочный интервал, поступает звонок от робота-информатора, который сообщает: "Добрый день! Это звонок из РКС-Самара. По вашему лицевому счёту истекает срок поверки прибора учёта воды. Показания не будут учитываться для расчёта. Хотите выполнить поверку в нашей организации? Скажите Да или НЕТ".

Все положительные ответы робот фиксирует и передаёт в организацию "Строй-Гарант", специалисты которой дополнительно связываются с абонентами и согласовывают с ними дату и время поверки счётчика. Абоненты могут воспользоваться услугами любой другой организации, имеющей соответствующую аккредитацию, и перепроверить сроки поверки приборов учёта по своим документам.

Из 3000 абонентов, кому поступил звонок, каждый десятый согласился сделать поверку. Некоторые отказались, решив обратиться в другую организацию — так тоже можно, главное, сделать процедуру вовремя. А кто-то умудрился "поговорить" с роботом, сообщив ему "так чуть-чуть соображу", "давайте только побыстрее" и "я жду подробностей". Самым же эффективным и удобным ответом будет просто сказать "ДА".

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