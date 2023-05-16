30 человек эвакуировали в Самаре из-за загоревшегося мусора на лестничной площадке

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В воскресенье, 14 мая, в 16:03, загорелся мусор на лестничной площадке в доме № 67а на Заводском шоссе в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.