В Шигонском районе 10 человек тушили загоревшийся двор

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Во вторник, 16 мая, около 0:16, начался пожар на ул. Почтовой, 13 в с. Шигоны. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.