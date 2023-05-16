ВСК защитила автомобили "Станции скорой медицинской помощи г. Березники"

Пермский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Станция скорой медицинской помощи г. Березники".
Страховая защита действует до конца апреля 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 30 автомобилей. Стоимость контракта составила более 230 тыс. рублей.
ГБУЗ ПК "ССМП г. Березники" оказывает круглосуточную скорую и скорую специализированную медицинскую помощь взрослым и детям при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. В состав учреждения входят 7 подстанций в Березниковском городском округе, Александровском муниципальном районе, Кизеловском городском округе и Губахинском муниципальном городском округе.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.