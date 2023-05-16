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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот организовал экскурсию в пожарную часть

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот организовал экскурсию для детей сотрудников в пожарную часть предприятия, ставшее уже традиционным для завода мероприятие посетили более 50 ребят. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Пожарная безопасность наряду с промышленной является основополагающим принципом деятельности ТОАЗа. Проведение экскурсии стало частью просветительской работы среди тоазовцев и их семей, призванной повысить культуру безопасного производства.

На экскурсии гостям не только напомнили правила пожарной безопасности и азы пожаротушения, но и продемонстрировали оборудование и технику в деле. Для детей было организовано несколько локаций, на каждой из них пожарные демонстрировали свое мастерство. У экскурсантов была возможность примерить на себя форму пожарного и изучить спецмашину изнутри.

Пожарная часть Тольяттиазота ежедневно и в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность предприятия и региона присутствия. В части находятся два боевых расчета, всегда готовых к выезду. В 2021 году пожарные расчеты завода принимали активное участие в борьбе с огнем в лесах Ставропольского района. В прошедшие выходные пожарные ТОАЗа одними из первых прибыли на завод "Феррони", где возникло возгорание, помогли вывести людей из зоны задымления и ликвидировать огонь.

"Тольяттиазот использует лучшие практики для поддержания безопасности на промплощадке и постоянно ищет новые формы вовлечения персонала в эту жизненно важную тему, — рассказал директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО "ТОАЗ" Сергей Щербаков. — Противопожарная грамотность должна формироваться с детства, чтобы правила поведения в критической ситуации могли отложиться у человека в подсознании. В случае пожара, когда нет времени раздумывать, полученная информация может помочь спасти человеку жизнь. Организацией экскурсий мы не только развиваем корпоративную культуру, но и повышаем заинтересованность персонала в развитии безопасности производства и соблюдении правил пожарной безопасности в быту".

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