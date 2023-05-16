Двух мужчин задержали в Тольятти с килограммом N-метилэфедрона

В Тольятти задержали двоих мужчин 32 и 30 лет с крупной партией наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемых остановили на Южном шоссе. В их рюкзаках были два свертка с примерно килограммом N-метилэфедрона.

Задержанные признали вину и рассказали, что приобрели наркотики через интернет и планировали разложить по "закладкам" в городе.

Сейчас в отношении мужчин возбудили уголовное дело и отправили их под стражу.