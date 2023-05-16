В Самарской области появится природный парк "Мастрюки"

В Самарской области в районе Мастрюковских озер создадут природный парк "Мастрюки".

В парке планируют развивать дополнительную событийность и создавать инфраструктуру места. Проект поддержали губернатор и правительство Самарской области.

В ближайшие годы на территории природного парка проведут ленд-арт-фестивали, пленэры и резиденции для художников, конференции различных профессиональных сообществ, начнут работу летние лагеря для детей.

Также уже разработан проект развития инфраструктуры парка: фирменный стиль "Мастрюков", система навигации, набор визуальных образов, которые станут основой для сувенирной линейки.

Первым проектом парка станет кемпинг "Зеленый кружок" - это произойдет во время Грушинского фестиваля, с 29 июня по 2 июля. В рамках работы лагеря создадут художественную резиденцию с местными жителями, масштабный лэнд-арт-объект, интерактивную площадку на территории кемпинга. Финалом "Зеленого кружка" станет круглый стол с почетными гостями, деятелями культуры, архитекторами, эко-активистами, лидерами мнений, представителями бизнеса и туризма.