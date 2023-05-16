ВСК выплатила более 7 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане

Страховой Дом ВСК за неделю выплатил жителям Курганской области, пострадавшим от массовых пожаров в регионе, 7,2 млн рублей, всего было урегулировано 19 страховых случаев.
На данный момент Курганский филиал Страхового Дома ВСК продолжает регистрацию заявлений на получение выплат в связи с пожарами в регионе. Уже сейчас в процессе урегулирования находятся еще 13 страховых событий, связанных с ЧС.
Ранее Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших жителей Курганской области. Компания информировала клиентов о порядке получения выплат, алгоритме действий на случай утраты документов, обеспечила централизованный осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне ЧС, а также сократила перечень документов для подтверждения страхового случая. Филиал самостоятельно направлял запросы в органы местного самоуправления и МЧС для получения информации о территории и населенных пунктах, попавших в зону стихийного бедствия, проверял факт заключения договора страхования и оплаты страховой премии по данным архива филиала, а также производил незамедлительную регистрацию полученных заявлений. А 11.05.2023 ВСК был организован выезд представителей филиала в посёлок Юлдус, с целью консультации пострадавших клиентов и оперативного приёма заявлений.
Для осуществления страховой выплаты клиенту необходимо подать заявление, обратившись в ближайший офис компании, предоставить документ, подтверждающий имущественные права страхователя (договор купли/продажи, свидетельство на право собственности, выписка из ЕГРН, справка из Администрации), документ, удостоверяющий личность, реквизиты банковского счёта (при отсутствии банковского счета, страховое возмещение возможно осуществить почтовым переводом).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.