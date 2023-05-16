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Страхование Финансы

ВСК выплатила более 7 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК за неделю выплатил жителям Курганской области, пострадавшим от массовых пожаров в регионе, 7,2 млн рублей, всего было урегулировано 19 страховых случаев.

На данный момент Курганский филиал Страхового Дома ВСК продолжает регистрацию заявлений на получение выплат в связи с пожарами в регионе. Уже сейчас в процессе урегулирования находятся еще 13 страховых событий, связанных с ЧС.

Ранее Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших жителей Курганской области. Компания информировала клиентов о порядке получения выплат, алгоритме действий на случай утраты документов, обеспечила централизованный осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне ЧС, а также сократила перечень документов для подтверждения страхового случая. Филиал самостоятельно направлял запросы в органы местного самоуправления и МЧС для получения информации о территории и населенных пунктах, попавших в зону стихийного бедствия, проверял факт заключения договора страхования и оплаты страховой премии по данным архива филиала, а также производил незамедлительную регистрацию полученных заявлений. А 11.05.2023 ВСК был организован выезд представителей филиала в посёлок Юлдус, с целью консультации пострадавших клиентов и оперативного приёма заявлений.

Для осуществления страховой выплаты клиенту необходимо подать заявление, обратившись в ближайший офис компании, предоставить документ, подтверждающий имущественные права страхователя (договор купли/продажи, свидетельство на право собственности, выписка из ЕГРН, справка из Администрации), документ, удостоверяющий личность, реквизиты банковского счёта (при отсутствии банковского счета, страховое возмещение возможно осуществить почтовым переводом).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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