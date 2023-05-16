"Инертная процедура": удалось расселить 48 помещений вокруг метро "Театральная"

Процесс расселения жилых домов, расположенных в районе строящейся станции метро "Театральная" в Самаре, грозит затянуться. К настоящему моменту удалось расселить лишь 48 помещений из 170, попавших в зону строительства. Об этом стало известно из протокола публичных слушаний по исполнению бюджета министерством строительства Самарской области за прошлый год, опубликованного в понедельник, 15 мая.

На заседании с отчетом выступил заместитель директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Александр Богданов. По его словам, на текущий момент задача по расселению "реализована не в полном объеме, но работа движется. Эта процедура сама по себе инертная".

После проведения работы аутсорсинговой компанией по оценке изымаемого имущества собственникам направляются соглашения для подписания в добровольном порядке. Если ответ не поступил, то министерство обращается в суд. Сейчас многие дела находятся в судах, переход права собственности осуществлен только по 48 помещениям из 170. Эти помещения расположены в 69 объектах недвижимости, в т. ч. это гаражи и более 40 многоквартирных жилых домов.

Для отселения из муниципального жилого фонда министерство закупает 69 квартир и передает их в муниципалитет. На данный момент передано 20 квартир и 25 готовятся к передаче. В отношении собственников подано 130 исков (116 дел находится в суде). В результате вынесено 51 решение (вступили в силу — 3).

Некоторые иски подлежат обжалованию, т. к. экспертами была дана некорректная оценка — в частности, в оценку включили стоимость земельного участка, не оформленного в собственность.

Напомним, что к зоне строительства метрополитена относятся 170 жилых и нежилых объектов, находящихся в частной собственности; 69 человек являются нанимателями жилья муниципального фонда. Состояние многих зданий близко к аварийному, необходимость их изъятия продиктована соображениями безопасности.

Законодательством предусмотрены механизмы расселения при изъятии имущества для госнужд. Если человек является собственником, ему предоставляется денежная компенсация на основе расчета рыночной стоимости помещения. Гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде на основании договора найма жилья, предоставляются муниципальные квартиры.