В Самаре продолжается расселение жителей из зоны строительства станции метро "Театральная"

В Самарской области продолжается строительство станции метро "Театральная" — масштабного и важного для региона проекта, реализация которого стала возможной благодаря системной работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и регионального правительства.

В 2021 году на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации самарскому региону из федерального бюджета было одобрено предоставление более 10 млрд рублей инфраструктурного кредита на реализацию проекта по комплексному развитию территории Самары со строительством метрополитена. Ранее с инициативой предоставления субъектам РФ таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил президент РФ Владимир Путин.

Строительство станции метро "Театральная" ведется в соответствии с установленным графиком, сроки установлены сжатые — в 2024 году объект должен быть введен в эксплуатацию. В настоящее время практически завершены работы по сооружению стартового котлована на улице Галактионовской, а также монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса.

В целях контроля реализации проекта в правительстве региона регулярно проводятся совещания с участием руководства областного министерства строительства, администрации Самары, представителей подрядной организации. Сегодня на совещании под председательством первого вице- губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова обсудили вопросы, связанные с расселением жителей, чьи дома оказались в зоне строительства новой станции метро.

К зоне строительства метрополитена относятся 170 жилых и нежилых объектов, находящихся в частной собственности; 69 человек являются нанимателями жилья муниципального фонда. Состояние многих зданий близко к аварийному, необходимость их изъятия продиктована соображениями безопасности.

Законодательством предусмотрены механизмы расселения при изъятии имущества для госнужд. Если человек является собственником, ему предоставляется денежная компенсация на основе расчета рыночной стоимости помещения. Гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде на основании договора найма жилья, предоставляются муниципальные квартиры.

При решении вопросов расселения применяется принцип максимального удовлетворения прав и потребностей граждан. Для защиты прав людей, проживающих в зоне расселения, по инициативе губернатора Самарской области в регионе принято два новых областных закона. С целью поддержки граждан, у которых изымается единственное жилое помещение, принят региональный закон, согласно которому для таких граждан предусмотрены дополнительные меры поддержки. Эту меру поддержки уже активно используют правообладатели изымаемой недвижимости.

Для поддержки граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде, принят закон Самарской области, в соответствии с которым установлен больший, чем это предусмотрено действующими нормами федерального законодательства Российской Федерации, размер общей площади жилых помещений, приобретаемых для граждан, являющихся нанимателями жилья в муниципальном жилом фонде.

"В соответствии с этим законом улучшаются жилищные условия 100% переселяемых нанимателей. Нормативный акт гарантирует, что каждая семья, проживающая в жилищном фонде на правах социального найма, получит изолированную квартиру. Это позволит существенно улучшить жилищные условия многих людей", — подчеркивает Виктор Кудряшов.

На сегодняшний день соглашение об изъятии и выплате компенсации заключено более чем с половиной собственников. До конца апреля будет завершено приобретение квартир для всех 69 нанимателей.