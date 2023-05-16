Семь человек эвакуировали при тушении пожара на ул. Севастопольской в Самаре

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Во вторник, 16 мая, примерно в 4:09, начался пожар в доме № 23 на ул. Севастопольской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.