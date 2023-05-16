Под Сызранью уничтожили найденные в поле снаряды и мины

30 минометных и артиллерийских снарядов калибра от 46 мм до 120 мм нашли жители Сызранского района в поле, в нескольких сотнях метров от дороги.
Боеприпасы были в состоянии сильной коррозии.
Сотрудники группы разминирования ОМОН "Орлан" (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области обследовали и уничтожили их на месте обнаружения.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!