Под Сызранью уничтожили найденные в поле снаряды и мины

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30 минометных и артиллерийских снарядов калибра от 46 мм до 120 мм нашли жители Сызранского района в поле, в нескольких сотнях метров от дороги.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области