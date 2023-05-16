В Тольятти при участии ГК "Эковоз" высадили 2000 саженцев сосны

Во Всероссийский День посадки леса, 13 мая, жители Тольятти при участии ГК "ЭкоВоз" высадили 23 борозды саженцев сосны с закрытой корневой системой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"2 000 саженцев обрели новый дом и в скором времени станут будущим лесом, — говорится в сообщении. — Спасибо всем, кто присоединился к акции, помогать природе с ГК "ЭкоВоз" — просто".

Фотоотчет с посадки можно посмотреть здесь.