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Экология Общество

В Тольятти при участии ГК "Эковоз" высадили 2000 саженцев сосны

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во Всероссийский День посадки леса, 13 мая, жители Тольятти при участии ГК "ЭкоВоз" высадили 23 борозды саженцев сосны с закрытой корневой системой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

"2 000 саженцев обрели новый дом и в скором времени станут будущим лесом, — говорится в сообщении. — Спасибо всем, кто присоединился к акции, помогать природе с ГК "ЭкоВоз" — просто".

Фотоотчет с посадки можно посмотреть здесь.

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