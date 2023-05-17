В Отрадном задержан "закладчик" героина

Сотрудники полиции Отрадного задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранителям поступила оперативная информация о причастности мужчины к противоправной деятельности. Полицейские задержали его на одной из улиц города за рулем автомобиля.
При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли пакетик с белым порошкообразным веществом внутри, а также платок с остатками похожего вещества. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
По результатам экспертизы установлено, что изъятое у подозреваемого вещество является наркотиком героин общей массой свыше 22 грамм, что относится к крупному размеру.
По данным сотрудников полиции мужчина ранее был судим за грабеж и незаконный оборот наркотических веществ. Задержанный отказался давать пояснения по факту обнаружения у него запрещенных веществ и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За отказ выполнить законное требование сотрудников полиции в отношении нарушителя собран административный материал, предусмотренный ст. 12.26 КоАП РФ, который в настоящий момент направлен в районный суд для рассмотрения по существу.
Следственным отделом О МВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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