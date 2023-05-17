В Тольятти из-за пожара в квартире на ул. Дзержинского эвакуировали 15 человек

Во вторник, 16 мая, в Тольятти пожарные эвакуировали 15 человек из дома № 71 на ул. Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

По информации чрезвычайного ведомства, примерно в 19:07 в одной из квартир произошел пожар. Горели домашние вещи и мебель на площади 1,5 кв. метра.

На борьбу с огнем выезжали 24 человека, которые ликвидировали пожар в 19:52. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.