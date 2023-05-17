Тольяттинская школьница обвинила полицейского из Петербурга в изнасиловании

Девочка-подросток из Тольятти обвинила в изнасиловании сотрудника санкт-петербургского Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает fontanka.ru.

36-летнего старшего лейтенанта полиции задержали сотрудники управления собственной безопасности главка после рассказа 14-летней девочки о подробностях ее почти месячного пребывания в учреждении на ул. Седова. Из материалов дела следует, что от поцелуев до принудительного секса воспитатель дошел за три дня, с 6 по 8 мая.

В центр временного содержания школьница попала 19 апреля, полицейский — немногим ранее. По предварительной информации, воспитателем он проработал около месяца.

По данным издания, 26 марта школьница не вернулась домой в Тольятти, поиски беглянки закончились на Парнасе. Ее заметили в компании мужчины. Выясняя обстоятельства знакомства, сотрудники правоохранительных органов узнали о бродяжничестве и недетских способах оплаты за приют.

Фигурант отрицает вину, следствие готовит в суд ходатайство о заключении под стражу.