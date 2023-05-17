Тольяттинская школьница обвинила полицейского из Петербурга в изнасиловании

Девочка-подросток из Тольятти обвинила в изнасиловании сотрудника санкт-петербургского Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает fontanka.ru.
36-летнего старшего лейтенанта полиции задержали сотрудники управления собственной безопасности главка после рассказа 14-летней девочки о подробностях ее почти месячного пребывания в учреждении на ул. Седова. Из материалов дела следует, что от поцелуев до принудительного секса воспитатель дошел за три дня, с 6 по 8 мая.
В центр временного содержания школьница попала 19 апреля, полицейский — немногим ранее. По предварительной информации, воспитателем он проработал около месяца.
По данным издания, 26 марта школьница не вернулась домой в Тольятти, поиски беглянки закончились на Парнасе. Ее заметили в компании мужчины. Выясняя обстоятельства знакомства, сотрудники правоохранительных органов узнали о бродяжничестве и недетских способах оплаты за приют.
Фигурант отрицает вину, следствие готовит в суд ходатайство о заключении под стражу.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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