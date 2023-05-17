Автопарк ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" под защитой ВСК

Иркутский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Федерального государственного бюджетного учреждения "Объединенная дирекция государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" и Прибайкальского национального парка".
Страховая защита действует до конца мая 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 150 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 230 тыс. рублей.
ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" — это объединенная дирекция четырех особо охраняемых природных территорий федерального значения: Прибайкальского национального парка, Байкало-Ленского заповедника и федеральных заказников "Тофаларский" и "Красный Яр". Общая площадь охраняемой территории составляет более 1 млн га.
Учреждение занимается сохранением и изучением уникальной природы региона, экологическим просвещением населения, а также развитием экологического туризма.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.