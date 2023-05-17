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Страхование Финансы

Автопарк ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" под защитой ВСК

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Иркутский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Федерального государственного бюджетного учреждения "Объединенная дирекция государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" и Прибайкальского национального парка".

Страховая защита действует до конца мая 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 150 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 230 тыс. рублей.

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" — это объединенная дирекция четырех особо охраняемых природных территорий федерального значения: Прибайкальского национального парка, Байкало-Ленского заповедника и федеральных заказников "Тофаларский" и "Красный Яр". Общая площадь охраняемой территории составляет более 1 млн га.

Учреждение занимается сохранением и изучением уникальной природы региона, экологическим просвещением населения, а также развитием экологического туризма.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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