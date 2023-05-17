Автопарк ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" под защитой ВСК

Иркутский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Федерального государственного бюджетного учреждения "Объединенная дирекция государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" и Прибайкальского национального парка".

Страховая защита действует до конца мая 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 150 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 230 тыс. рублей.

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" — это объединенная дирекция четырех особо охраняемых природных территорий федерального значения: Прибайкальского национального парка, Байкало-Ленского заповедника и федеральных заказников "Тофаларский" и "Красный Яр". Общая площадь охраняемой территории составляет более 1 млн га.

Учреждение занимается сохранением и изучением уникальной природы региона, экологическим просвещением населения, а также развитием экологического туризма.