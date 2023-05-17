Команда Самарской области занимает лидирующие позиции по итогам первого дня юбилейной десятой "Туриады"

Первый день юбилейной десятой "Туриады" прошел продуктивно. На пешеходной дистанции определились первые победители в личном зачете.

Среди юношей: 1 место - Павел Колесов (Самарская область); 2 место - Константин Рожков (Республика Марий Эл); 3 место - Георгий Дмитриев (Республика Марий Эл). Среди девушек: 1 место - Маргарита Черникова (Республика Марий Эл); 2 место - Ксения Суворова (Удмуртская Республика); 3 место - Анастасия Алексеева (Чувашская Республика).

Представитель Самарской области Павел Колесов завоевал золотую медаль, преодолев маршрут за 9 минут и 30 секунд.

"Победа получилась символичной. Впервые за десять лет проведения "Туриады" наш спортсмен стал победителем на пешеходной дистанции. Поздравляю всех причастных с заслуженной победой! Высокий спортивный результат стал возможен благодаря качественной подготовке и выстроенной системе. Сегодня развитие физической культуры и спорта в нашем регионе находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова", - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Подготовка атлетов проходила на базе спортивной школы "Чайка". Здесь для спортсменов-туристов созданы современные условия для совершенствования спортивного мастерства.

В командном зачете на данном этапе Самарская область занимает второе место. Первое место - у Республики Марий Эл, а третье - у Удмуртской Республики.

Участники водных дистанций весь день провели на соревнованиях в Балаково. Они участвовали в дисциплине "дистанция водная-каяк (слалом)" и "дистанция водная-катамаран-2 (слалом)".

Соревнования прошли на оросительном канале в Балаково и продолжатся командной гонкой (эстафетой).

В конкурсе туристских презентаций регионов ПФО делегации представили свои проекты на суд экспертного жюри, в состав которого вошли представители регионов округа и федеральные эксперты.

Победителем конкурса стала команда Пензенской области, второе место заняла Самарская область, третье место у Республики Марий Эл. От Самарской области в этом соревновании под руководством Ковалевой Елены Александровны участвовали Федор Нугаев, Ирина Минаева, Никита Тетин, Никита Чегодаев, Александр Иванов.

Под председательством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Олега Машковцева состоялось совещание с представителями Ассоциации федераций спортивного туризма и туристских клубов Приволжского федерального округа. Участники обсудили вопросы дальнейшего развития спортивного туризма для детей и молодежи. Кроме того, в рамках дальнейшего развития "Туриады" обсуждались вопросы расширения географии дружественных иностранных государств по участию их представителей в программе лагеря.

Представители Ассоциации предложили проработать вопрос о включении соревнований, проходящих в рамках Спортивно-туристского лагеря "Туриада-2024" совместно с Федерацией спортивного туризма России, в календарь международных соревнований. Это позволит увеличить число стран-участниц и вывести окружной проект на новый уровень.

А вот зарубежные гости "Туриады" из Республики Узбекистан посетили город Хвалынск и Национальный парк "Хвалынский". Руководители делегации отметили высокий уровень проведения соревнований и особое рвение к победе у своих спортсменов, которым не терпится принять участие в состязаниях. А пока ребята выкладываются на тренировках и с нетерпением ждут момента соревнований, чтобы показать свое мастерство. Два участника из команды Узбекистана уже принимали участие в "Туриаде - 2022".

Команды Республик Беларусь и Казахстан также готовятся к участию в командной смешанной спортивно-туристской эстафете "Кубок Дружбы". Участники отметили сложность дистанций и особенный рельеф, на котором проложена трасса, а также особую атмосферу, которая царит в лагере.

Завершился насыщенный день вечерним концертом на большой сцене в рамках конкурса авторской песни "Музыка сердец".