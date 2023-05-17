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В Тольятти задержали подозреваемого в уличном ограблении

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце апреля неизвестный напал на 35-летнего местного жителя возле дома на ул. Ушакова и вырвал у него из рук сумку с документами, телефоном и колонкой.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и поняли, что ограбление мог совершить уже имеющий судимости 20-летний парень. При задержании у него изъяли украденный мобильник. Сам подозреваемый рассказал, что колонку успел сдать в ломбард, деньги потратил, а документы и сумку выкинул в мусорку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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