Тольяттиазот стал партнером чемпионата "Профессионалы"

В Самарской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству, серебряным призером конкурса стал студент Тольяттинского химико-технологического колледжа и молодой сотрудник ТОАЗа Дмитрий Телятников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Региональные соревнования "Профессионалы" проходили в России впервые. Движение ориентировано на кадровое обеспечение промышленной и социальной отраслей. Концепция чемпионата подразумевает создание системы мотивации для повышения значимости и престижа рабочих профессий. Организаторы объединили лучшие практики производственных предприятий и системы среднего профессионального образования.

Чемпионат "Профессионалы" проходил в 89 регионах России. В Самарской области он состоялся на базе 17 образовательных организаций. В профессиональных состязаниях приняли участие 329 студентов и более 350 экспертов-наставников.

Базовым индустриальным партнером конкурса выступил Тольяттиазот, поддержавший компетенцию "Неразрушающий контроль". Компетенция представляет собой проведение технического диагностирования оборудования и конструкций для своевременного обнаружения опасных дефектов, повышения надежности промышленных объектов. Сегодня неразрушающий контроль используется практически во всех отраслях промышленности, и его важность приобретает все большее значение во всем мире. Призерам регионального чемпионата ТОАЗ предоставит возможность получить первый профессиональный опыт и пройти стажировку на предприятии.

Осенью победители регионального этапа представят Самарскую область на федеральном уровне в г. Великом Новгороде. Финалисты по наиболее востребованным компетенциям встретятся на соревнованиях "Профессионалы" в Санкт-Петербурге.

"Тольяттиазот традиционно поддерживает талантливых и перспективных школьников и студентов, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Несколько образовательных учреждений города являются подшефными организациями предприятия. Отрадно, что студенты именно этих ссузов — в числе призеров конкурса профессионального мастерства. Судя по количеству участников чемпионата, такие соревнования актуальны и востребованы как среди учащихся, так и среди компаний области. Благодаря победе в чемпионате молодые специалисты смогут получить профессиональные навыки и познакомиться с одним из ведущих предприятий химической промышленности региона".