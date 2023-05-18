В Самаре на обучение добровольцев СВО выделят 14 млн рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым "Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России" будут выделены бюджетные средства из резервного фонда. Деньги выделяют на обучение первичным навыкам военной службы граждан РФ в интересах СВО.