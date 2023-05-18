При пожаре в Новокуйбышевске погиб мужчина

В среду, 17 мая, примерно в 10:00 произошел пожар на ул. Коммунистической, 41 в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 40 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 25 человек, которые ликвидировали пожар в 11:00.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб мужчина. Огнеборцы при тушении спасли двух человек. Всего из здания было эвакуировано 10 человек.

Обстоятельства гибели устанавливаются, так же выясняется причина пожара.