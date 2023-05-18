"Росгосстрах": автомобилисты рассказали, на сколько подорожало каско за последний год

Каждый шестой российский автомобилист стал бережнее относиться к своей машине, а каждый седьмой — аккуратнее ездить в течение последнего года, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса автомобилистов¹.
Респонденты рассказали, как проявляют заботу о машине — вовремя проходят ТО (45%), не откладывают замену запчастей (29%), покупают качественные расходники (27%), не откладывают мелкий ремонт (26%) и регулярно моют и делают химчистку автомобиля (17%).
Чтобы защитить машину от возможных повреждений, по мнению россиян, нужно: парковаться в безопасном месте — 32%; ставить машину в гараж или охраняемую парковку — 30%; аккуратнее ездить — 29%; не оставлять ценности на видном месте в машине — 20%.
А если все же с машиной что-то случилось, то опрошенные считают, что лучше всего справиться с убытками помогут деньги, отложенные на подобный случай (35%), полис каско (28%) или знакомый автомастер (23%).
Каско есть у 51% опрошенных. Из них у 25% оформлено полное каско, еще у 14% — каско с неполным покрытием, а у 12% — каско с франшизой. Страховую сумму по договору в 2022 году увеличивали 57% обладателей полисов каско.
41% респондентов отметили рост стоимости полиса за последний год на 10-15%, еще 24% сказали, что цена стала выше на 20% или более. Каждый пятый заметил, что стоимость выросла совсем незначительно — на 5%.
Интересно, что более половины (55%) оформивших страховку автомобилистов не будут обращаться по каско с мелкими сколами и царапинами, чтобы избежать повышения тарифа при продлении договора, а предпочтут отремонтировать небольшие повреждения за свой счет либо оставить как есть. Полис они рассматривают в первую очередь как возможность получить возмещение в случае угона или серьезной аварии.
70% страховавших каско уже приходилось обращаться по страховке. И в четверти случаев это было очень полезно, иначе за ремонт пришлось бы платить слишком большую для респондента сумму. Еще в 56% случаев размер ущерба была небольшим, но автомобилистам было приятно, что его покрыло каско. В целом 37% россиян рассказали, что с каско им гораздо спокойнее ездить.
Также автомобилисты рассказали, как относятся к каско с франшизой: 32% пока настороженно, еще 31% не знают толком, что это такое, а четверть считают, что лучше выбрать полис с полным покрытием. Только 12% ответили, что это отличный способ сэкономить на страховке.
"В связи с текущей ситуацией на авторынке, мы видим, что отношение автолюбителей к каско изменилось за последний год. Сейчас у водителей есть понимание, что без добровольного автострахования в случае серьезной аварии восстановить машину своими силами будет очень сложно, лимитов по ОСАГО может не хватить, да и не факт, что у виновника будет полис "автогражданки", — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — Конечно, для части россиян стоимость полного полиса выходит слишком высокой, но сейчас страховые компании предлагают различные варианты, благодаря которым можно сэкономить. Так, в "Росгосстрахе" можно оформить каско с франшизой, что обеспечивает защиту от серьезных страховых событий, да и по мелочам клиенту не придется платить самому, если он не является виновником происшествия. В этом году мы видим заметное увеличение спроса именно на такие продукты — где-то на 20%".
¹ Репрезентативный опрос проведен в апреле 2023 года среди 1206 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.