"Росгосстрах": автомобилисты рассказали, на сколько подорожало каско за последний год

Каждый шестой российский автомобилист стал бережнее относиться к своей машине, а каждый седьмой — аккуратнее ездить в течение последнего года, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса автомобилистов¹.

Респонденты рассказали, как проявляют заботу о машине — вовремя проходят ТО (45%), не откладывают замену запчастей (29%), покупают качественные расходники (27%), не откладывают мелкий ремонт (26%) и регулярно моют и делают химчистку автомобиля (17%).

Чтобы защитить машину от возможных повреждений, по мнению россиян, нужно: парковаться в безопасном месте — 32%; ставить машину в гараж или охраняемую парковку — 30%; аккуратнее ездить — 29%; не оставлять ценности на видном месте в машине — 20%.

А если все же с машиной что-то случилось, то опрошенные считают, что лучше всего справиться с убытками помогут деньги, отложенные на подобный случай (35%), полис каско (28%) или знакомый автомастер (23%).

Каско есть у 51% опрошенных. Из них у 25% оформлено полное каско, еще у 14% — каско с неполным покрытием, а у 12% — каско с франшизой. Страховую сумму по договору в 2022 году увеличивали 57% обладателей полисов каско.

41% респондентов отметили рост стоимости полиса за последний год на 10-15%, еще 24% сказали, что цена стала выше на 20% или более. Каждый пятый заметил, что стоимость выросла совсем незначительно — на 5%.

Интересно, что более половины (55%) оформивших страховку автомобилистов не будут обращаться по каско с мелкими сколами и царапинами, чтобы избежать повышения тарифа при продлении договора, а предпочтут отремонтировать небольшие повреждения за свой счет либо оставить как есть. Полис они рассматривают в первую очередь как возможность получить возмещение в случае угона или серьезной аварии.

70% страховавших каско уже приходилось обращаться по страховке. И в четверти случаев это было очень полезно, иначе за ремонт пришлось бы платить слишком большую для респондента сумму. Еще в 56% случаев размер ущерба была небольшим, но автомобилистам было приятно, что его покрыло каско. В целом 37% россиян рассказали, что с каско им гораздо спокойнее ездить.

Также автомобилисты рассказали, как относятся к каско с франшизой: 32% пока настороженно, еще 31% не знают толком, что это такое, а четверть считают, что лучше выбрать полис с полным покрытием. Только 12% ответили, что это отличный способ сэкономить на страховке.

"В связи с текущей ситуацией на авторынке, мы видим, что отношение автолюбителей к каско изменилось за последний год. Сейчас у водителей есть понимание, что без добровольного автострахования в случае серьезной аварии восстановить машину своими силами будет очень сложно, лимитов по ОСАГО может не хватить, да и не факт, что у виновника будет полис "автогражданки", — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — Конечно, для части россиян стоимость полного полиса выходит слишком высокой, но сейчас страховые компании предлагают различные варианты, благодаря которым можно сэкономить. Так, в "Росгосстрахе" можно оформить каско с франшизой, что обеспечивает защиту от серьезных страховых событий, да и по мелочам клиенту не придется платить самому, если он не является виновником происшествия. В этом году мы видим заметное увеличение спроса именно на такие продукты — где-то на 20%".

¹ Репрезентативный опрос проведен в апреле 2023 года среди 1206 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ