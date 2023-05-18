В Тольятти задержали 17-летнего парня с "синтетикой"

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в Тольятти 17-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Ночью у дома на пр. Степана Разина стражи правоохранители остановили двух молодых людей. Один из них сильно нервничал и отвечал на вопросы невпопад. Позже парень признался, что у него при себе есть 2 г синтетического наркотика.

Теперь в отношении юноши возбудили уголовное дело.