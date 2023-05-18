В Тольятти задержали 17-летнего парня с "синтетикой"

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в Тольятти 17-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Ночью у дома на пр. Степана Разина стражи правоохранители остановили двух молодых людей. Один из них сильно нервничал и отвечал на вопросы невпопад. Позже парень признался, что у него при себе есть 2 г синтетического наркотика.
Теперь в отношении юноши возбудили уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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