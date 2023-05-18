В поселке под Самарой сгорел частный дом

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В среду, 17 мая, примерно в 13:50 начался пожар на ул. Дачной в пос. Самарский Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.