ВСК выплатила более 15,4 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане

Страховой Дом ВСК компенсировал жителям Курганской области, пострадавшим от массовых пожаров в регионе, 15,4 млн рублей, всего было совершено 36 выплат.
На данный момент Курганский филиал Страхового Дома ВСК урегулировал все поступившие заявления на получение выплат в связи с пожарами в регионе. Компания продолжает регистрацию страховых событий, связанных с ЧС.
Самый большой ущерб был нанесен жителям поселка Юлдус — там была зафиксирована полная утрата имущества у всех пострадавших. ВСК совершила 17 выплат на общую сумму 10,6 млн рублей.
В самом Кургане пострадали преимущественно дома, расположенные в СНТ — всего Филиал совершил 9 выплат на сумму 2,4 млн рублей.
В посёлке Смолино (где остались не задетыми огнем только 10 жилых домов и церковь) ВСК совершила 2 выплаты на общую сумму 1 млн рублей. Столько же выплат было в деревне Могилева на сумму 1,3 млн рублей.
Ранее Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших жителей Курганской области. Компания информировала клиентов о порядке получения выплат, алгоритме действий на случай утраты документов, обеспечила централизованный осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне ЧС, а также сократила перечень документов для подтверждения страхового случая.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.