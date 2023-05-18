16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

ВСК выплатила более 15,4 млн рублей пострадавшим от пожаров в Кургане

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК компенсировал жителям Курганской области, пострадавшим от массовых пожаров в регионе, 15,4 млн рублей, всего было совершено 36 выплат.

На данный момент Курганский филиал Страхового Дома ВСК урегулировал все поступившие заявления на получение выплат в связи с пожарами в регионе. Компания продолжает регистрацию страховых событий, связанных с ЧС.

Самый большой ущерб был нанесен жителям поселка Юлдус — там была зафиксирована полная утрата имущества у всех пострадавших. ВСК совершила 17 выплат на общую сумму 10,6 млн рублей.

В самом Кургане пострадали преимущественно дома, расположенные в СНТ — всего Филиал совершил 9 выплат на сумму 2,4 млн рублей.

В посёлке Смолино (где остались не задетыми огнем только 10 жилых домов и церковь) ВСК совершила 2 выплаты на общую сумму 1 млн рублей. Столько же выплат было в деревне Могилева на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших жителей Курганской области. Компания информировала клиентов о порядке получения выплат, алгоритме действий на случай утраты документов, обеспечила централизованный осмотр имущества клиентов, чье жилье расположено в зоне ЧС, а также сократила перечень документов для подтверждения страхового случая.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4