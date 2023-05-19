В Самаре за 50 млн рублей приведут в порядок три сквера и парк

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подыскивает подрядчика, который в течение двух летних сезонов (2023–2024 годы) выполнит работы по благоустройству нескольких общественных территорий.

Начальная цена контракта — 49,45 млн рублей. На эти деньги планируется привести в порядок сквер Высоцкого, сквер Первых космонавтов, сквер по ул. Ново-Садовой, 22-24, а также парк Молодежный.

Подрядчик должен будет выполнить в скверах озеленение, установить МАФы (малые архитектурные формы — скамейки, урны и т. п.), смонтировать автополив, сделать наружное освещение, утилизировать мусор. Кроме того, в сквере Высоцкого необходимо будет отремонтировать существующий туалет. В парке Молодежном также запланирован ремонт туалета.

Победитель торгов определится после 9 июня. Он должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.