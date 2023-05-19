В Самаре за 50 млн рублей приведут в порядок три сквера и парк

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подыскивает подрядчика, который в течение двух летних сезонов (2023–2024 годы) выполнит работы по благоустройству нескольких общественных территорий.
Начальная цена контракта — 49,45 млн рублей. На эти деньги планируется привести в порядок сквер Высоцкого, сквер Первых космонавтов, сквер по ул. Ново-Садовой, 22-24, а также парк Молодежный.
Подрядчик должен будет выполнить в скверах озеленение, установить МАФы (малые архитектурные формы — скамейки, урны и т. п.), смонтировать автополив, сделать наружное освещение, утилизировать мусор. Кроме того, в сквере Высоцкого необходимо будет отремонтировать существующий туалет. В парке Молодежном также запланирован ремонт туалета.
Победитель торгов определится после 9 июня. Он должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!