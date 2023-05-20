В Тольятти водитель, шесть раз нарушивший ПДД за год, сбил девочку на переходе

В Центральном районе Тольятти 19 мая водитель Toyota Camry сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 15:30. 26-летний водитель, который с мая 2022 г. шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался по ул. Карла Маркса в направлении ул. Лесной. Напротив д. №1 наехал на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия ее доставили в медицинское учреждение.