В Тольятти водитель, шесть раз нарушивший ПДД за год, сбил девочку на переходе

В Центральном районе Тольятти 19 мая водитель Toyota Camry сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 15:30. 26-летний водитель, который с мая 2022 г. шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался по ул. Карла Маркса в направлении ул. Лесной. Напротив д. №1 наехал на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия ее доставили в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!