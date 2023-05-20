Пожарные тушили склад в Кинель-Черкасском районе

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В пятницу, 19 мая, около 11:56 произошел пожар на ул. Сельской в селе Красная Горка в Кинель-Черкасском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.