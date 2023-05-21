При ночном пожаре в Октябрьске погиб мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 21 мая, примерно в 2:31, начался пожар на ул. Баха, 39 в Октябрьске. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.