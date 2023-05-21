Главное за неделю: поддержка семей, территорий, науки и предприятий

В Самарской области отметили День семьи. По традиции губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями, удостоенными госнаград, а также родными защитников отечества. Вместе они обсудили, какими еще усилиями можно поддержать тех, кто заботится о самом главном — сохранении и приумножении населения нашей страны.
Тревоги и хлопоты принес конец прошлой недели — в Тольятти горел завод по изготовлению металлических дверей "Феррони". Почти сутки ушли на тушение более 20 тыс. кв. м предприятия, временно без работы остались почти 2,6 тыс. человек. Региональное правительство отреагировало оперативно. Всем заводчанам предложили трудоустройство. По договоренности губернатора Дмитрия Азарова с главой АВТОВАЗа Максимом Соколовым автопроизводитель уже начал работы по приему на работу около 1000 сотрудников завода-погорельца. Работу предложат и остальным: сегодня в Тольятти открыто более 11,8 тыс. вакансий. Чтобы "Феррони" как можно быстрее восстановил мощности, региональные власти помогут предприятию получить отсрочку по налоговым платежам и льготный заем на закупку новой техники. Ответные обязательства возьмет на себя и само предприятие — восстановить производство и все рабочие места.
Про рабочие места — в гораздо более позитивном ключе — шла речь во вторник на встрече губернатора с главой ОДК Вадимом Бадехой. В пос. Управленческий компания готовит к открытию инженерно-конструкторский центр "ОДК-Кузнецов" на 500 сотрудников. Самарская площадка станет "мозговым центром" для всей корпорации. А еще недавно компетенции и заказы только уходили с нашего завода. Властям региона и руководству корпорации пришлось приложить немалые усилия, чтобы восстановить и приумножить утраченные позиции. Старания принесли плоды. Сегодня самарское предприятие — вновь центр отечественного двигателестроения. Только в этом году на "Кузнецове" введут в работу пять крупных производственных объектов, а в ближайшие три года здесь появятся 2,5 тыс. новых рабочих мест.
О достижениях науки и путях ее развития в стране и регионе на этой неделе говорили на разных площадках. Дмитрий Азаров принял участие в работе коллегии министерства науки и высшего образования РФ. Одной из центральных тем совещания стали университетские кампусы. Самарский кампус на коллегии отметили первым. В октябре 2022 г. его поддержал президент РФ Владимир Путин. Проект победил в конкурсе и получил федеральное финансирование.
Обсудить, как будут развиваться все научно-образовательные центры страны, в Самарскую область приезали представители всех 15 действующих НОЦ России. Встречаться и обмениваться компетенциями важно, уверены участники слета, это — залог силы и продуктивности научной мысли. Одна из главных задач всех НОЦ — трансформировать знания в изобретения и реальные разработки, которые будут укреплять технологический суверенитет страны. Для этого должно быть сформировано системное партнерство науки, образования и бизнеса. Дмитрий Азаров подчеркнул: роль НОЦ сегодня возрастает, их работа позволит не только справиться с санкциями Запада, но и обеспечить стабильное развитие страны в дальнейшем.
Традиционно неделя была отмечена и работой главы региона в муниципалитетах. На этот раз внимание Дмитрия Азарова было сконцентрировано на Елховском районе.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...