Главное за неделю: поддержка семей, территорий, науки и предприятий

В Самарской области отметили День семьи. По традиции губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями, удостоенными госнаград, а также родными защитников отечества. Вместе они обсудили, какими еще усилиями можно поддержать тех, кто заботится о самом главном — сохранении и приумножении населения нашей страны.

Тревоги и хлопоты принес конец прошлой недели — в Тольятти горел завод по изготовлению металлических дверей "Феррони". Почти сутки ушли на тушение более 20 тыс. кв. м предприятия, временно без работы остались почти 2,6 тыс. человек. Региональное правительство отреагировало оперативно. Всем заводчанам предложили трудоустройство. По договоренности губернатора Дмитрия Азарова с главой АВТОВАЗа Максимом Соколовым автопроизводитель уже начал работы по приему на работу около 1000 сотрудников завода-погорельца. Работу предложат и остальным: сегодня в Тольятти открыто более 11,8 тыс. вакансий. Чтобы "Феррони" как можно быстрее восстановил мощности, региональные власти помогут предприятию получить отсрочку по налоговым платежам и льготный заем на закупку новой техники. Ответные обязательства возьмет на себя и само предприятие — восстановить производство и все рабочие места.

Про рабочие места — в гораздо более позитивном ключе — шла речь во вторник на встрече губернатора с главой ОДК Вадимом Бадехой. В пос. Управленческий компания готовит к открытию инженерно-конструкторский центр "ОДК-Кузнецов" на 500 сотрудников. Самарская площадка станет "мозговым центром" для всей корпорации. А еще недавно компетенции и заказы только уходили с нашего завода. Властям региона и руководству корпорации пришлось приложить немалые усилия, чтобы восстановить и приумножить утраченные позиции. Старания принесли плоды. Сегодня самарское предприятие — вновь центр отечественного двигателестроения. Только в этом году на "Кузнецове" введут в работу пять крупных производственных объектов, а в ближайшие три года здесь появятся 2,5 тыс. новых рабочих мест.

О достижениях науки и путях ее развития в стране и регионе на этой неделе говорили на разных площадках. Дмитрий Азаров принял участие в работе коллегии министерства науки и высшего образования РФ. Одной из центральных тем совещания стали университетские кампусы. Самарский кампус на коллегии отметили первым. В октябре 2022 г. его поддержал президент РФ Владимир Путин. Проект победил в конкурсе и получил федеральное финансирование.

Обсудить, как будут развиваться все научно-образовательные центры страны, в Самарскую область приезали представители всех 15 действующих НОЦ России. Встречаться и обмениваться компетенциями важно, уверены участники слета, это — залог силы и продуктивности научной мысли. Одна из главных задач всех НОЦ — трансформировать знания в изобретения и реальные разработки, которые будут укреплять технологический суверенитет страны. Для этого должно быть сформировано системное партнерство науки, образования и бизнеса. Дмитрий Азаров подчеркнул: роль НОЦ сегодня возрастает, их работа позволит не только справиться с санкциями Запада, но и обеспечить стабильное развитие страны в дальнейшем.

Традиционно неделя была отмечена и работой главы региона в муниципалитетах. На этот раз внимание Дмитрия Азарова было сконцентрировано на Елховском районе.