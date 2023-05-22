В с. Богатое сгорел Hyundai и сараи

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В понедельник, 22 мая, примерно в 0:19, начался пожар на ул. Энгельса, 69 в с. Богатое. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.