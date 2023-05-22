Самарские гиревики завоевали две золотые и две серебряные медали в Кыргыстане

В столице Кыргызстана прошел чемпионат Азии по гиревому спорту. С этого года сборная Российской Федерации на континентальных соревнованиях выступает в азиатском регионе.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Индии, Пакистана, Узбекистана и Кореи.

По итогу турнира сборная команда России выиграла командный зачет. Спортсмены Самарской области завоевали две золотые и две серебряные медали. "Золото" у Михаила Микрякова (командная эстафета) и Олега Ливенцова (двоеборье). "Серебро" взяли Ирина Бахтова (рывок) и Михаил Микряков (длинный цикл).

Следующим международным турниром для российских гиревиков станет чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Узбекистане.