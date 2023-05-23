Ремонт ул. Коммунистической в Самаре планируют завершить 4 июня

Ремонт улицы Коммунистической от Московского шоссе до улицы Маяковского планируется завершить 4 июня. Совокупная площадь работ составит порядка 21 тысячи кв м. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сегодня на улице Коммунистической, которую с 18 мая приводят в нормативное состояние на участке протяженностью 1,67 км (в границах Московского шоссе и улицы Маяковского), идут работы на инженерных коммуникациях — дождеприемниках и смотровых колодцах. В том числе производится замена крышек люков. Окончание ремонта запланировано на 4 июня.
Всего в 2023 году в регионе предусмотрены различные виды работ в рамках нацпроекта "БКАД" на 85 объектах общей протяженностью 233,46 км. В том числе отремонтируют 42,70 км проезжих частей улиц в Самаре — обновят 42 объекта.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?