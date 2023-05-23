Ремонт ул. Коммунистической в Самаре планируют завершить 4 июня

Ремонт улицы Коммунистической от Московского шоссе до улицы Маяковского планируется завершить 4 июня. Совокупная площадь работ составит порядка 21 тысячи кв м. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня на улице Коммунистической, которую с 18 мая приводят в нормативное состояние на участке протяженностью 1,67 км (в границах Московского шоссе и улицы Маяковского), идут работы на инженерных коммуникациях — дождеприемниках и смотровых колодцах. В том числе производится замена крышек люков. Окончание ремонта запланировано на 4 июня.

Всего в 2023 году в регионе предусмотрены различные виды работ в рамках нацпроекта "БКАД" на 85 объектах общей протяженностью 233,46 км. В том числе отремонтируют 42,70 км проезжих частей улиц в Самаре — обновят 42 объекта.