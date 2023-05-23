Ночью в Самаре горели сараи и автомобиль

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В понедельник, 22 мая, около 23:00 произошел пожар на ул. Краснодонской, 34 "А" в Промышленном районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.