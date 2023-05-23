В Новокуйбышевске на пожаре пострадал мужчина

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В понедельник, 22 мая, около 23:57, начался пожар на ул. Победы, 30 в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.