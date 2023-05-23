16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

Эксперты и пользователи Сравни.ру высоко оценили качество ОСАГО от "Росгосстраха"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Росгосстрах" стал финалистом первой ежегодной Премии Сравни в сфере финансов и страхования. По результатам голосования экспертного совета премии и многомиллионной аудитории маркетплейса Сравни.ру старейшую страховую компанию России признали лидером в номинации "Лучший страховой продукт в категории ОСАГО".

В 2023 году премия вручается в первый раз. Ее цель — помочь пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов. Компании-победители получают специальный бейдж на сайте Сравни.ру, который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей. И "Росгосстрах" отмечен этим бейджем одним из первых. По мнению экспертов и пользователей маркетплейса, компанию отличает оперативность рассмотрения страховых случаев и качественный клиентский сервис.

"Мы искренне поздравляем коллектив "Росгосстраха" с победой в Премии Сравни. Добросовестное отношение к клиентам, выгодные тарифы и хорошие народные отзывы позволили компании занять лидирующую позицию в наших народном и экспертном рейтингах", — говорит генеральный директор финансового маркетплейса Сравни.ру Сергей Леонидов.

"Для нас очень приятно, что эксперты и пользователи одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России высоко оценили работу нашей компании, — отметила руководитель Блока партнерского бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Дарья Евдокимова. — Мы благодарим Сравни.ру за безусловный вклад в развитие цифрового страхования и продолжим предлагать клиентам технологичные продукты и сервисы. Приятно быть лидером в электронном ОСАГО, не самом простом продукте с точки зрения управления портфелем и IT, это говорит, что мы движемся в правильном направлении и можем стать компанией первого выбора в других онлайн-продуктах".

По словам члена правления "Росгосстраха" Дениса Макарова, ОСАГО — очень непростое направление работы, особенно в новых условиях, когда цены на автомобили, запчасти, расходники и лакокрасочные материалы существенно выросли, а покупательская способность россиян в лучшем случае осталась на прежнем уровне. Поэтому для сохранения рентабельности бизнеса приходится, с одной стороны, следить за тем, чтобы убыточность была приемлемой, а, с другой — чтобы полисы были по-прежнему доступны для миллионов автомобилистов по всей стране.

Рост средней стоимости полиса ОСАГО компании удалось приостановить — в первом квартале 2023 года она даже снизилась на 5%. При этом за тот же период размер среднего убытка по "автогражданке" увеличился примерно на 15%. Но за счет эффективного управления портфелем и успешного внедрения системы контроля качества и сроков ремонта "Росгосстраху" удается в последнее время постепенно наращивать свою долю в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев.

"Сейчас, когда ситуация несколько стабилизировалась, мы ориентируемся на то, чтобы доля "Росгосстраха" в ОСАГО, с одной стороны, соответствовала известности бренда и масштабам работы компании по всей стране, а с другой стороны, — в нашем портфеле не появилось дисбаланса за счет роста убыточных договоров", — подчеркнул Денис Макаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4