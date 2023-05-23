Эксперты и пользователи Сравни.ру высоко оценили качество ОСАГО от "Росгосстраха"

"Росгосстрах" стал финалистом первой ежегодной Премии Сравни в сфере финансов и страхования. По результатам голосования экспертного совета премии и многомиллионной аудитории маркетплейса Сравни.ру старейшую страховую компанию России признали лидером в номинации "Лучший страховой продукт в категории ОСАГО".
В 2023 году премия вручается в первый раз. Ее цель — помочь пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов. Компании-победители получают специальный бейдж на сайте Сравни.ру, который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей. И "Росгосстрах" отмечен этим бейджем одним из первых. По мнению экспертов и пользователей маркетплейса, компанию отличает оперативность рассмотрения страховых случаев и качественный клиентский сервис.
"Мы искренне поздравляем коллектив "Росгосстраха" с победой в Премии Сравни. Добросовестное отношение к клиентам, выгодные тарифы и хорошие народные отзывы позволили компании занять лидирующую позицию в наших народном и экспертном рейтингах", — говорит генеральный директор финансового маркетплейса Сравни.ру Сергей Леонидов.
"Для нас очень приятно, что эксперты и пользователи одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России высоко оценили работу нашей компании, — отметила руководитель Блока партнерского бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Дарья Евдокимова. — Мы благодарим Сравни.ру за безусловный вклад в развитие цифрового страхования и продолжим предлагать клиентам технологичные продукты и сервисы. Приятно быть лидером в электронном ОСАГО, не самом простом продукте с точки зрения управления портфелем и IT, это говорит, что мы движемся в правильном направлении и можем стать компанией первого выбора в других онлайн-продуктах".
По словам члена правления "Росгосстраха" Дениса Макарова, ОСАГО — очень непростое направление работы, особенно в новых условиях, когда цены на автомобили, запчасти, расходники и лакокрасочные материалы существенно выросли, а покупательская способность россиян в лучшем случае осталась на прежнем уровне. Поэтому для сохранения рентабельности бизнеса приходится, с одной стороны, следить за тем, чтобы убыточность была приемлемой, а, с другой — чтобы полисы были по-прежнему доступны для миллионов автомобилистов по всей стране.
Рост средней стоимости полиса ОСАГО компании удалось приостановить — в первом квартале 2023 года она даже снизилась на 5%. При этом за тот же период размер среднего убытка по "автогражданке" увеличился примерно на 15%. Но за счет эффективного управления портфелем и успешного внедрения системы контроля качества и сроков ремонта "Росгосстраху" удается в последнее время постепенно наращивать свою долю в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев.
"Сейчас, когда ситуация несколько стабилизировалась, мы ориентируемся на то, чтобы доля "Росгосстраха" в ОСАГО, с одной стороны, соответствовала известности бренда и масштабам работы компании по всей стране, а с другой стороны, — в нашем портфеле не появилось дисбаланса за счет роста убыточных договоров", — подчеркнул Денис Макаров.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.