Самарские гимнастки впервые поднялись на подиум Всероссийских соревнований и стали мастерами спорта

Сборная Самарской области завоевала серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок Олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях, которые проходили с 19 по 21 мая в Нижегородской области.

Гимнастки Мария Сухинина, Виктория Смирнова, Екатерина Резник, София Иванова и Александра Мухаметчина стали мастерами спорта. В соревнованиях принимали участие 60 команд, которые допущены к программам "Мастер спорта".

Сначала самарская команда в многоборье со 2 места прошла в финал. После чего гимнастки показали второй результат в упражнениях с обручами, а также третий результат - с лентой и мячом. Это позволило команде из Самары занять итоговое второе место на соревнованиях.

"Конечно, мы очень рады, эмоции переполняют, выступили очень хорошо, теперь девочки стали мастерами спорта, скоро будет приказ и значки. Мы существенно подняли планку художественной гимнастики Самарской области", - сказала старший тренер сборной команды Самарской области по художественной гимнастике Наталья Емелина.

В феврале этого года сборная Самарской области впервые за долгие годы занимала призовое место на чемпионате Приволжского федерального округа по художественной гимнастике и пробивалась на чемпионат России. Но тогда в Москве гимнастки не смогли показать хорошие результаты.