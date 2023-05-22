Самарские гимнастки впервые поднялись на подиум Всероссийских соревнований и стали мастерами спорта

Сборная Самарской области завоевала серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок Олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях, которые проходили с 19 по 21 мая в Нижегородской области.
Гимнастки Мария Сухинина, Виктория Смирнова, Екатерина Резник, София Иванова и Александра Мухаметчина стали мастерами спорта. В соревнованиях принимали участие 60 команд, которые допущены к программам "Мастер спорта".
Сначала самарская команда в многоборье со 2 места прошла в финал. После чего гимнастки показали второй результат в упражнениях с обручами, а также третий результат - с лентой и мячом. Это позволило команде из Самары занять итоговое второе место на соревнованиях.
"Конечно, мы очень рады, эмоции переполняют, выступили очень хорошо, теперь девочки стали мастерами спорта, скоро будет приказ и значки. Мы существенно подняли планку художественной гимнастики Самарской области", - сказала старший тренер сборной команды Самарской области по художественной гимнастике Наталья Емелина.
В феврале этого года сборная Самарской области впервые за долгие годы занимала призовое место на чемпионате Приволжского федерального округа по художественной гимнастике и пробивалась на чемпионат России. Но тогда в Москве гимнастки не смогли показать хорошие результаты.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!