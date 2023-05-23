В Тольятти погиб монтажник, упав с крыши

Во вторник, 23 мая, в Тольятти погиб мужчина, работавший на крыше. Об этом сообщат СУ СК РФ по Самарской области.
ЧП произошло около 10:30 на ул. Победы. С пятиэтажного дома упал работник, который занимался демонтажем кровли. 45-летний мужчина скончался на месте.
В связи с произошедшим сотрудники СУ СК начали доследственную проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!