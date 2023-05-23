В Тольятти погиб монтажник, упав с крыши

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 мая, в Тольятти погиб мужчина, работавший на крыше. Об этом сообщат СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области